"È INFIAMMABILE": Spoelstra ELOGIA così le doti di Fontecchio

L’ottimo inizio di stagione di Simone Fontecchio con i Miami Heat non è passato inosservato. Dopo la sfida contro i San Antonio Spurs, conclusa con una prova da 18 punti e 5 triple, coach Erik Spoelstra ha speso parole di grande stima per Fontecchio, sottolineando quanto la sua presenza stia diventando sempre più importante nel sistema degli Heat.

Spoelstra: “Quando Simone entra in ritmo, diventa inarrestabile”

Nel post-partita, Spoelstra ha definito Fontecchio un giocatore “infiammabile”, capace di accendersi e cambiare l’inerzia di una gara:

“Simone è infiammabile e bisogna fare dei piani per lui. Bisogna sapere dove si trova. Questo aiuta in tutto quello che facciamo. E quando mette a segno una tripla, è come una palla di neve che rotola giù da una collina per lui”, ha dichiarato l’allenatore degli Heat.

L’ex giocatore di Virtus Bologna e Olimpia Milano sta dimostrando di sapersi adattare perfettamente al basket NBA dei Miami Heat, sfruttando la sua precisione dall’arco e l’intelligenza tattica che lo contraddistinguono.

Fontecchio sempre più decisivo per i Miami Heat

Per Fontecchio, la prestazione contro gli Spurs rappresenta la conferma di un trend positivo: 5 gare consecutive in doppia cifra e una media di oltre 3 triple realizzate a partita. Numeri che ne fanno uno dei migliori specialisti da tre punti nel roster di Miami.

L’azzurro si sta affermando come una pedina chiave nella rotazione di Spoelstra, e la sua crescita continua potrebbe consolidarlo come uno dei migliori italiani mai visti in NBA negli ultimi anni.

