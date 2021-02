È Jasmin Repesa il tesserato della VL Pesaro positivo al Covid-19

Ieri era stato annunciato un positivo al Covid-19 tra le fila della VL Pesaro, oggi tramite un’intervista al Resto del Carlino coach Jasmin Repesa ha ammesso di essere lui stesso.

“Non so dove posso averlo preso, sicuramente ero stanco dopo la Coppa Italia, ho preso la macchina e sono andato a Zagabria” – ha raccontato Repesa – “Ho guidato una decina di ore, poi ho girato. Sono stato molte ore alla guida ed ero un po’ debilitato, onestamente non so dove possa essermi contagiato perché non ho incontrato nessuno. Ora ho un po’ di febbre, un po’ di tosse. Non sto benissimo ma spero di uscire presto da questa situazione. Mi sono accorto che non andava bene perché prima della febbre mi è venuto un herpes al labbro”.

Repesa, 60 anni il prossimo giugno, sarà sostituito in questo periodo dal suo vice, Paolo Calbini.

