E se la strategia dei Lakers fosse finalizzata a Jokic o Giannis?

I Los Angeles Lakers stanno vivendo un momento molto turbolento. Di recente c’è stato un passaggio di proprietà record, poi la corposa player option esercitata da LeBron James e le voci di un suo possibile addio.

La strategia gialloviola sembra abbastanza confusionaria e infatti lo stesso LBJ ne sarebbe poco convinto. La franchigia punterebbe a firmare rinforzi per giocarsi le ultime carte di James nella corsa al titolo ma non sembra avere margine per essere davvero competitiva.

Alcuni analyst però pensano che l’idea del front office sia ben diversa e molto più a lungo termine. Rob Pelinka, infatti, starebbe puntando ad arrivare all’estate 2027 con un ampio margine salariale per tentare l’assalto addirittura a Nikola Jokic. Fra due anni il serbo potrà diventare free agent e accasarsi in una nuova squadra. In effetti ci sono alcuni indizi che vanno in questa direzione, primo fra tutti la mancata offerta di estensione contrattuale per LeBron. La carta vincente potrebbe essere proprio Luka Doncic, da anni grande amico del serbo. Bisognerà però far digerire allo sloveno un paio d’anni di transizione, cosa tutt’altro che scontata.

Anche perché prima bisognerà pensare a estendere il contratto dello stesso Doncic, il cui attuale accordo scadrà nel 2027 (al netto di una player option che di fatto esiste solo sulla carta). Lo sloveno sarà eleggibile fra qualche settimana per una estensione quadriennale da 229 milioni complessivi. Non la firmerà subito, a inizio agosto, ma solamente dopo gli Europei e potrebbe anche chiedere un rinnovo triennale, garantendosi maggiore spazio di manovra. Anche questa scelta potrebbe essere un fattore. La firma su un quadriennale confermerebbe alla dirigenza losangelina di avere fra le mani una stella che crede nel progetto gialloviola, rafforzando così la volontà di programmare a lungo termine per piombare su Jokic.

A Denver tremano. Il proprietario Josh Kroenke ha parlato di una possibile cessione, dicendo di volerla scongiurare e dicendosi pronto a pagare la luxury tax per rinforzare il roster (cosa che oggettivamente ha fatto) e poi offrire un mega contratto al serbo. L’owner però ha parlato anche dei rischi di operazioni del genere con un infortunio che può far saltare ogni piano, come dimostra il caso dei Philadelphia 76ers. In ogni caso per la prima volta in casa Nuggets si è parlato, seppur in maniera molto velata, di un futuro senza Joker, cosa che non era mai successa in precedenza. Segno che in Colorado temono di perdere la loro stella, specialmente se gli innesti operati in queste settimane non fossero sufficienti a lottare per il titolo.

Per i Lakers ci sarebbe anche un Piano B, se così vogliamo definirlo. Porta sempre in Europa, più precisamente in Grecia. Anche Giannis Antetekounmpo sarà free agent nel 2027, qualora declinasse l’opzione in suo favore da quasi 63 milioni per la stagione 27-28. In questo caso però c’è il concreto rischio che qualcuno anticipi i californiani con una trade, sfruttando il crescente malcontento della star dei Bucks.

Ci sono ancora due stagioni prima di capire se questi scenari si concretizzeranno ma è possibile che a LA stiano già pensando al futuro con molto più criterio di quanto potrebbe sembrare.