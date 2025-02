È sempre blackout nel terzo quarto, Milano vince il derby con Varese in 25 minuti

EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Openjobmetis Varese: 119-92

(28-22, 63-49, 95-67, 119-92)

Sempre lì, in quei 5 minuti a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, cala la tensione della Pallacanestro Varese in maniera irreversibile. E quando la squadra allenata da coach Herman Mandole smette di giocare, lo fa senza mezze misure anche alla 18a Giornata di Lega Basket. Dopo essere stata attaccata all’Olimpia Milano per 15’ ed essere resistita ai 14 punti di Zach LeDay nei primi 7 minuti della gara, la Openjobmetis non riesce a cambiare un’attitudine vista già troppe volte in questa stagione: indubbia la superiorità tecnica dell’EA7 che dopo l’intervallo non trova opposizione nemmeno dal punto di vista dell’atteggiamento, ed è abile ad arrivare al ferro con Guglielmo Caruso e agevolata dai colpi di Shavon Shields (rispettivamente 7 e 20 punti a fine gara). L’energia e la caparbietà di Davide Alviti, Jaron Johnson e Jaylen Hands (12, 18 e 21 punti a fine gara) non bastano ai biancorossi e Milano sfrutta il blackout degli avversari per cominciare a mettere al sicuro i due punti. Il parziale di 15 a 5 – firmato Stefano Tonut e Nenad Dimitrijevic – con cui i padroni di casa toccano il +28 (95-67) a fine terzo quarto è il preludio di un ultimo periodo in cui l’EA7 deve soltanto giocare con il punteggio e pensare a superare il season high di 108 punti fatti registrare contro Reggio Emilia lo scorso 12 gennaio. Varese si rivede nel quarto periodo, ma la squadra di Ettore Messina dilaga, vincendo 119-92. LeDay chiude con 26 punti (3/5 da due e 5/6 da tre) , Shields 20 (5/5 da due, 3/5 da tre).

Emporio Armani Olimpia Milano: Dimitrijevic 12, Mannion 4, Bortolani 7, Tonut 6, Brooks 18, LeDay 26, Ricci 7, Flaccadori 6, Flaccadori 0, Caruso 7, Shields 20, Gillespie 6;

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Akobundu-Ehiogu 12, Alviti 12, Bradford 3, Tyus 9, Sykes 2, Librizzi 6, Virginio 0, Risi NE, Assui 9, Fall NE, Hands 21, Johnson 18;

Foto copertina: Olimpia Milano