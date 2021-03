È stata una trade deadline da record NBA

Quella di ieri è stata una trade deadline particolarmente movimentata, proseguita una buona mezz’ora anche dopo il suono del gong. I più attivi, in uscita, sono stati soprattutto gli Orlando Magic, ma tra i protagonisti ci sono stati anche Chicago Bulls, Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers.

Come menzionato da Adrian Wojnarowski, sono stati 16 gli scambi conclusi nell’ultimo giorno disponibile, hanno coinvolto 46 giocatori e 23 squadre su 30: tutti record NBA per quanto riguarda la trade deadline, eclissando il precedente primato di 14 scambi. Qui il resoconto di tutto ciò che è successo ieri.

Final tally on NBA Trade Deadline Day, per league:

— 16 Trades

— 23 teams

— 46 roster players

Most ever in each category in past 35 years on deadline day.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2021