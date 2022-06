È SUCCESSO DI NUOVO! I Golden State Warriors tornano campioni NBA

I Golden State Warriors sono nuovamente campioni NBA! Niente da fare per dei bellissimi Boston Celtics, che lottano, lottano, lottano, ma alla fine cedono in gara-6 contro i più esperti e forti californiani.

Non era una vittoria scontata perché Andrew Wiggins a inizio anno non voleva vaccinarsi ma poi per fortuna loro l’ha fatto ed è passato da perdente a vincente. Klay Thompson non si sapeva cosa sarebbe stato. Ed è tornato a essere una cosa simile a quella pre-infortuni. James Wiseman sarebbe dovuto tornare, ma non è tornato, eppure hanno vinto lo stesso per la quarta volta negli ultimi 8 anni. E poi c’è lui, l’uomo che ha cambiato questo sport, l’MVP, tra l’altro per la prima volta nella sua carriera: Steph Curry.

I californiani sono passati attraverso un calvario. Due anni fa non sono nemmeno arrivati in “bolla” a Orlando, l’anno scorso hanno perso al play-in, quest’anno sono di nuovo campioni NBA. Una storia bellissima. Siamo certi che tra 15-20 anni questa storia verrà raccontata attraverso un documentario almeno del livello di The Last Dance.

Ora è tempo di festeggiare per gli Warriors… ma è anche tempo di pensare di vincere il quinto, e poi magari il sesto. Però da settimana prossima.

Leggi anche: Dallas prende Christian Wood da Houston