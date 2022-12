“È tempo per me di lasciare”, Marcus Smart spaventa i Celtics ma poi…

Per Marcus Smart questo Natale è stato davvero speciale, e non parliamo solo della vittoria dei Boston Celtics sui Milwaukee Bucks. Dopo la partita, il giocatore biancoverde, Difensore dell’Anno nella passata stagione, ha pubblicato un paio di tweet che hanno gettato nel panico i suoi tifosi.

In un primo momento, Smart ha scritto: “Sapete una cosa…”. Messaggio a cui è seguito un preoccupante: “Ne ho avuto abbastanza. Mi sto trattenendo da troppo tempo ed è ora che ve lo dica…”.

La preoccupazione si è tramutata in panico quando poco dopo il giocatore dei Celtics ha scritto: “Per me è tempo di lasciare…”.

I’ve had enough. Been holding it in too long and it’s about time this gets said ….

It’s time for me to leave …

Infine il sospiro di sollievo. Era tutto uno scherzo, e Marcus Smart ha annunciato il proprio fidanzamento ufficiale. “Oh mi sono dimenticato il resto… Per me è tempo di lasciare la vita da single. Ha detto SI!” ha scritto Smart, pubblicando una foto insieme alla fidanzata, con tanto di anello, davanti ad un albero di Natale.

Oh I forgot the rest… Time for me to leave the single life.

She said YES!!! (Whew) pic.twitter.com/bV7uPG5x1V

— marcus smart (@smart_MS3) December 26, 2022