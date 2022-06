È un monologo di Scafati: Cantù sconfitta e Serie A conquistata dopo 14 anni

Non c’è partita in Gara-5: Scafati è la seconda squadra promossa in Serie A dopo Verona, complice il successo 73-60 su Cantù. La serie si conclude quindi 3-2 in favore per i campani, dopo che i biancoblu avevano vinto due partite casalinghe pareggiando la serie settimana scorsa.

La vittoria della “bella” riconsegna a Scafati la Serie A per la prima volta dal 2008, 14 anni fa. I gialloblu sono stati nella massima serie solo per due anni, dal 2006 al 2008. Ora il sogno è diventato realtà, grazie a un dominante Rotnei Clarke da 18 punti.

Una partita dominata dai padroni di casa, avanti già di 10 dopo un quarto e di 21 all’intervallo. Cantù segna solo 19 punti nei primi 20′ e nel secondo tempo non riesce a recuperare, fallendo così l’accesso alla Serie A dopo un anno di purgatorio. Così come Udine, l’altra favorita per la promozione, dovrà attendere almeno un altro anno per riabbracciare il massimo campionato nazionale.

Foto: Scafati Basket