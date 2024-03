È una SUPER OLIMPIA: Milano demolisce il Monaco

L’Olimpia Milano sorprende tutti, non vincendo ma stravincendo sul campo dell’AS Monaco terzo in classifica dopo tutte le difficoltà di questi mesi e il doppio KO in EuroLega e campionato contro Baskonia e Venezia. Nota a margine, nel corso del match di questa sera Shavon Shields è diventato anche il miglior marcatore della storia dell’EA7 in EuroLega: per lui 10 punti oggi.

Milano si è imposta fin dal primo quarto, chiuso avanti 20-27 grazie ad un parziale finale di 0-7 suggellato da una tripla di Maodo Lo. Dopo il +9 Olimpia firmato da Tonut, il Monaco ha replicato un altro parziale di 7-0: la tripla di Kemba Walker è valsa il -2. In questo frangente Milano è stata trascinata da uno scatenato Lo, autore di 10 punti consecutivi che hanno permesso agli ospiti di mantenere il proprio vantaggio, incrementato in prossimità dell’intervallo dalle alte percentuali da dietro l’arco. Due triple di Tonut hanno fissato sul 44-58 il risultato alla pausa lunga, con i biancorossi in pieno controllo.

Come però spesso ci ha abituati in questa stagione, Milano ha vacillato nel terzo quarto permettendo al Monaco di tornare rapidamente a -9 nel giro di 5′, dopo aver toccato anche il +19 grazie ad un ispirato Mirotic. Una tripla di Diallo ad inizio quarto periodo ha portato i monegaschi a -6, trovando però finalmente la reazione dell’Olimpia. In poco più di 5′ Milano ha realizzato un parziale di 0-11, mettendo la museruola ad uno spento Mike James per riportarsi a +17. Negli ultimi minuti la squadra di Ettore Messina ha gestito il vantaggio, vincendo nettamente 80-98.

Monaco: Okobo 9, Loyd 14, Blossomgame 9, Brown, Diallo 17, Cornelie NE, Jaiteh, Walker 10, Motiejunas 4, Outtara 3, Hall 4, James 10.

Milano: Lo 15, Poythress NE, Bortolani, Tonut 13, Melli 10, Napier 8, Flaccadori, Hall 14, Shields 10, Mirotic 21, Hines, Voigtmann 7.