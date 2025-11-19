“È una Superlega come quella del 2021 nel calcio”: Tebas attacca NBA Europe

Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha criticato duramente il possibile lancio di NBA Europe durante l’assemblea annuale della Union of European Clubs (UEC). Secondo Tebas, il progetto della lega americana nel basket europeo rappresenterebbe una minaccia simile alla Superlega calcistica del 2021, che aveva scosso il calcio europeo.

Tebas: “L’UE non può regolamentare solo il calcio, ma tutto lo sport”

Durante il suo intervento, Tebas ha richiamato l’attenzione del commissario europeo allo Sport, Micallef, sostenendo che l’Unione Europea non possa concentrarsi solo sulla tutela del calcio:

“Micallef parla della minaccia della Superlega, che esiste ancora. L’UE non può regolamentare solo il calcio, ma lo sport in generale.”

Per Tebas, il basket europeo sta vivendo una trasformazione analoga a quella tentata dai grandi club calcistici quattro anni fa.

Il presidente della Liga ha paragonato il progetto NBA Europe alla Superlega di calcio, sostenendo che anche nel basket si stia tentando di costruire un modello chiuso e d’élite.

Secondo quanto riportato da Marca, Tebas ha affermato:

“Il secondo sport più importante in Europa, il basket, sta creando una Superlega identica a quella del 2021 che minacciò il calcio europeo.”

Il riferimento è al piano della NBA di organizzare una competizione continentale con 12 squadre fisse più altre 4 promosse dalle leghe nazionali.

Accusa alla NBA: “Dietro ci sono gli stessi della Superlega calcistica”

Tebas ha aggiunto che i promotori del progetto NBA Europe sarebbero gli stessi protagonisti che avevano guidato il tentativo di rivoluzione nel calcio europeo. A suo avviso, un torneo di questo tipo:

indebolirebbe i campionati nazionali,

contrasterebbe con il modello sportivo europeo,

creerebbe un sistema non meritocratico, simile a quello criticato nel 2021.

Critiche anche al commissario europeo: “Parla di noi, ma ignora la NBA”

Il presidente di LaLiga ha poi criticato il comportamento del commissario Micallef sui social, accusandolo di attaccare iniziative minori della Liga negli Stati Uniti, mentre non commenta l’impatto potenzialmente enorme del progetto NBA Europe.

“Ci critica per attività negli USA che non erano nemmeno importanti, ma non dice nulla su questo.”

NBA Europe: un progetto che divide lo sport europeo

L’idea di una lega NBA in Europa sta generando grande dibattito: da un lato l’interesse economico e mediatico sarebbe enorme, dall’altro emergono preoccupazioni sulla sostenibilità per le leghe nazionali e per il sistema sportivo europeo.

L’intervento di Tebas dimostra come la discussione non riguardi solo il basket, ma l’intero equilibrio dello sport professionistico in Europa.