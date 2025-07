EA7 Milano 2025-2026: il possibile roster di coach Ettore Messina

Con l’estate che avanza e il mercato in pieno fermento, iniziano a delinearsi le prime certezze per la stagione 2025-2026 dell’Olimpia EA7 Milano.

La squadra allenata da Ettore Messina insieme a Peppe Poeta, che punta a tornare protagonista sia in Serie A che in EuroLega, potrebbe presentarsi al via con un roster profondo e ricco di talento, costruito con la formula del 6+6 (sei italiani e sei stranieri).

I giocatori italiani dell’Olimpia EA7 Milano 2025-2026

Tra i nomi certi e quelli fortemente accreditati, ecco i giocatori italiani che potrebbero vestire la maglia dell’Olimpia Milano nella prossima stagione:

Niccolò Mannion (2001, playmaker – 1,90 m): regista talentuoso e dinamico, reduce da un’ottima annata in Italia.

Stefano Tonut (1993, guardia – 1,94 m): in cerca di riscatto dopo una stagione un po’ in ombra.

Gianpaolo Ricci (1991, ala – 2,01 m): capitano silenzioso, fondamentale nello spogliatoio e in campo.

Ousmane Diop (2000, centro – 2,04 m): giovane e fisico, in crescita costante.

Quinn Ellis (2003, play-guardia – 1,95 m): uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione.

Leonardo Totè (1997, centro – 2,10 m): lungo italiano in cerca di consacrazione al massimo livello.

Gli stranieri: qualità, esperienza e ambizioni europee

La batteria degli stranieri dell’EA7 per la stagione 2025-2026 si presenta di altissimo livello, con una miscela di esperienza e atletismo:

Shavon Shields (1994, ala – 2,01 m): veterano della squadra e garanzia di rendimento.

Josh Nebo (1997, centro – 2,06 m): presenza fisica sotto canestro, importante per protezione del ferro e rimbalzi.

Leandro Bolmaro (2000, play-guardia – 1,98 m): versatile e dinamico, potenziale chiave del backcourt.

Zach LeDay (1994, ala – 2,01 m): probabilmente il miglior giocatore della passata stagione di Milano.

Armoni Brooks (1998, guardia – 1,91 m): tiratore puro, utile per allargare il campo.

Marko Guduric (1995, play-guardia – 1,98 m): grande esperienza internazionale, visione di gioco e leadership.

Devin Booker (1991, centro – 2,05 m): esperienza e conoscenza del gioco sotto le plance.

Lorenzo Brown (1990, playmaker – 1,96 m): classe e controllo, uno dei migliori play dell’EuroLega.

Vlatko Čančar (1996, ala – 2,03 m): giocatore completo e duttile, utile in entrambe le metà campo.

La guida tecnica: Ettore Messina

Confermato in panchina, coach Ettore Messina guiderà ancora una volta l’Olimpia con la sua inconfondibile impronta tattica e la voglia di riportare il club ai vertici dell’Eurolega. Forte di un roster profondo e intercambiabile, l’obiettivo è quello di essere competitivi su tutti i fronti.

