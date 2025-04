EA7 Milano, 3 nomi DA SOGNO per il mercato estivo

L’Olimpia EA7 Milano guarda al presente, con la corsa Scudetto che entra nel vivo, ma inizia già a pianificare con attenzione la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la società biancorossa ha rinnovato la licenza con EuroLeague fino al 2036, garantendosi così la presenza nel massimo torneo continentale per altri dieci anni. Un segnale chiaro di solidità e ambizione da parte del club milanese.

Sul fronte campo, l’Olimpia sta vivendo un buon momento, con una striscia di vittorie convincenti che la tengono agganciata al treno delle prime. Tuttavia, la quinta posizione in classifica impone di non sbagliare più nulla, in attesa di recuperare Josh Nebo, che potrebbe rientrare già nel prossimo match contro Trapani.

Intanto, il mercato Olimpia EA7 Milano 2024-2025 inizia a muoversi: tra i nomi caldi, spicca Devin Booker del Bayern Monaco, che potrebbe rinforzare il reparto lunghi. Ma il vero sogno si chiama TJ Shorts, playmaker esplosivo del Paris Basketball. Resta da capire se Milano potrà sostenere l’investimento economico necessario per strapparlo alla concorrenza. Nel mirino anche la guardia Nick Weiler-Babb, nome gradito per completare il roster sugli esterni.

Infine, occhi puntati sulla situazione di Nikola Mirotic: il club vorrebbe trattenerlo con un nuovo contratto, ma la corte del ricco AS Monaco rappresenta una minaccia concreta.

Leggi anche: “Sei uno scarso e un bastar*o”: SCINTILLE tra Butler e Brooks