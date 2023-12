EA7 Milano, a che punto è la trattativa Pangos-Valencia?

Kevin Pangos è un separato in casa all’Olimpia EA7 Milano e non vede l’ora di trovare una nuova destinazione, magari in Spagna, magari a Valencia.

Il canadese è stato accostato a due squadre principalmente: gli spagnoli sopracitati e lo Zalgiris Kaunas. Valencia vuole Pangos da quest’estate ma l’Olimpia Milano a luglio ha deciso di non lasciarlo andare perché ne voleva fare il playmaker titolare, tentativo fallito miseramente. I lituani invece sono una delle squadre che più sono rimaste nel cuore dell’ex Cleveland Cavaliers e CSKA Mosca e quindi avrebbe potuto scegliere Kaunas per trovare un ambiente dove rilanciarsi.

Alla fine però pare che l’opzione Valencia sia la migliore per Kevin Pangos e per l’Olimpia EA7 Milano, con il canadese che dovrebbe trasferirsi in Spagna con un contratto fino al giugno 2025 tra oggi e l’inizio della prossima settimana. Mancano veramente gli ultimissimi dettagli ma ora tutte le parti sono d’accordo, a partire dalle Scarpette Rosse.

Pangos ritroverà l’ex Milano, Brandon Davies, e l’ex Virtus Bologna, Semi Ojeleye. Stiamo a vedere se non ci saranno intoppi dell’ultimo secondo ma sinceramente non ce li immaginiamo, vedendo quant’è avanti la trattativa tra le 3 parti.

Leggi anche: ASVEL, Gianmarco Pozzecco rischia di essere già esonerato?