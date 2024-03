EA7 Milano, a che punto è l’arrivo di Denzel Valentine?

Ettore Messina ha commentato l’innesto di Denzel Valentine nel dopo partita tra Olimpia EA7 Milano e Ge.Vi. Napoli, che hanno ufficializzato ma che non ha ancora esordito con i meneghini:

“Denzel Valentine è un giocatore che io e Vacirca abbiamo seguito particolarmente e che gioca in tre ruoli sugli esterni. Valentine è stato un eccellente giocatore al college e un buon giocatore in NBA, soprattutto a Chicago. Conosce il gioco, sta completando le visite mediche e, appena avrà l’ok, dovrebbe unirsi a noi”, ha commentato Ettore Messina sull’approdo di Denzel Valentine all’Olimpia EA7 Milano.

Insomma, difficilmente lo vedremo a brevissimo con la canotta dell’Olimpia. Giovedì i milanesi giocheranno una gara da dentro o fuori a Kaunas contro lo Zalgiris di Andrea Trinchieri e poi saranno di scena a Reggio Emilia contro la UNAHOTELS nel giorno della Vigilia di Pasqua.

Ci immaginiamo che una possibile data per l’esordio in Serie A dell’ex NBA potrebbe essere il 7 aprile al Mediolanum Forum di Assago contro la Dolomiti Energia Trentino. Qualora non dovesse giocare in quella gara, vorrebbe dire che non è riuscito a superare tutti i test fisici.

Leggi anche: Esclusiva BU, Jayson Granger: “DELUSISSIMO dalla stagione con Venezia! E sull’esonero di De Raffaele…”