EA7 Milano, addio a Flaccadori? In bilico anche Tonut e Caruso

L’Olimpia EA7 Milano, che ieri ha perso gara-1 di semifinali playoff a Bologna, si prepara a un’estate calda sul fronte mercato italiani, con Diego Flaccadori sempre più vicino all’addio.

Il contratto dell’esterno classe 1996 è in scadenza e, salvo sorprese, non sarà rinnovato. All’orizzonte si fa strada l’ipotesi di un ritorno alla Dolomiti Energia Trentino, club in cui è esploso e che ora lo potrebbe rivolare come simbolo del nuovo corso, con uno scambio che vedrebbe Quinn Ellis a Milano e Flacca a Trento.

Il classe 1996 potrebbe raccogliere l’eredità morale e tecnica di Toto Forray, quando si ritirerà, storico capitano e bandiera della squadra bianconera, diventando così il perno italiano di un progetto incentrato su identità e continuità.

Olimpia Milano: incerto il futuro di Tonut e Caruso

Ma Flaccadori non è l’unico azzurro che potrebbe salutare Forum. Restano da definire anche le posizioni di Stefano Tonut e Guglielmo Caruso, entrambi a 0 minuti ieri in casa di Bologna. Tutti e due sono sotto contratto, ma la loro permanenza in maglia Olimpia non è garantita: il rendimento altalenante di Tonut e il poco spazio concesso a Caruso pongono interrogativi sulla volontà del club di puntare ancora su di loro nel 2025/2026.

La strategia di Milano per la prossima stagione potrebbe infatti prevedere una rifondazione del pacchetto italiani, in favore di atleti con profili più funzionali al sistema di gioco di coach Messina, come potrebbe essere Gabriele Procida, che difficilmente continuerà la sua avventura a Berlino.

Giordano Bortolani lascerà Milano: Trento e Varese interessate

Se per Flaccadori l’addio è probabile, per Giordano Bortolani è ormai una certezza: il giovane esterno non rientra nei piani dell’Olimpia per il futuro. Sul talento classe 2000 ci sarebbero già due pretendenti: Trento, pronta a costruire una forte ossatura italiana, e Varese, club dove Bortolani potrebbe trovare minuti importanti e responsabilità.

Olimpia EA7 Milano tra conferme e rivoluzioni

Il mercato in casa Scarpette Rosse si preannuncia ricco di movimenti, soprattutto in chiave italiana. Dopo una stagione sotto le aspettative, l’obiettivo è rifondare partendo da nuove certezze, e questo potrebbe significare l’addio a diversi protagonisti azzurri.