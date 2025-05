EA7 Milano, addio a Nikola Mirotic: a fine stagione firmerà col Monaco

Nikola Mirotić, star dell’Olimpia EA7 Milano, ha trovato un accordo per un contratto biennale con l’AS Monaco. La notizia è stata rivelata da BasketNews dopo i rumors dei giorni scorsi, al termine della finale di EuroLega che ha visto il Monaco venire sconfitto dal Fenerbahçe.

Il trasferimento avverrà al termine della stagione in corso, quando Mirotić eserciterà la clausola di uscita presente nel suo contratto con l’Olimpia Milano che sarebbe scaduto altrimenti nel 2026. Questa mossa rappresenta un importante colpo di mercato per il club monegasco, che mira a rafforzare ulteriormente la propria rosa in vista delle prossime competizioni europee, unendo Mirotić al talento di Mike James.

Con l’ingaggio di Mirotić, l’AS Monaco aggiunge al proprio roster un giocatore di grande esperienza e talento. Il montenegrino ha avuto una carriera brillante, militando in squadre di alto livello come Real Madrid, Barcelona e Olimpia Milano in EuroLega, oltre a un’esperienza di cinque stagioni in NBA con i Chicago Bulls, i New Orleans Pelicans e i Milwaukee Bucks.

Nei suoi 2 anni a Milano, Nikola Mirotić ha vinto il campionato da MVP delle Finali Scudetto nel 2024, più la Supercoppa Italiana. Il montenegrino nel 2022, quando indossava la maglia del Barça, era stato MVP di EuroLega. Per l’Olimpia è una doccia gelata visto che i biancorossi perdono il proprio leader, colui che insieme a Shavon Shields era stato una delle poche note liete delle ultime due stagioni europee.