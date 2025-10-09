shields milano

EA7 Milano ancora sconfitta: Shields stoppato, l’Olimpia cade in casa contro Monaco

Francesco Manzi

L’Olimpia EA7 Milano esce sconfitta dalla sfida contro l’AS Monaco, esordio casalingo stagionale in EuroLega per i meneghini: al Forum finisce 79-82, con i monegaschi che si confermano una delle squadre più solide d’Europa. Una partita intensa, piena di capovolgimenti e tensione, che lascia ai biancorossi il rimpianto di non aver completato una rimonta che sembrava ormai possibile negli ultimi minuti.

Fin dalle prime battute, Monaco ha imposto la propria fisicità e il ritmo del gioco. L’Olimpia ha rincorso, trovando a tratti buone soluzioni ma senza riuscire a dare continuità al proprio attacco. Gli ospiti hanno mostrato maggiore freddezza nei momenti chiave, con Mike James e Diallo sempre pronti a punire ogni indecisione difensiva e andando al riposo all’intervallo avanti 36-41.

Milano ha avuto il merito di non arrendersi mai. Nell’ultimo quarto, spinta dal Forum e dai canestri di Brooks e Shields, ha ridotto il margine fino al −1, riaccendendo la speranza della rimonta. Ma nel finale, la lucidità è tornata dalla parte di Monaco: una stoppata decisiva di Diallo su Shields e i liberi di Strazel hanno sigillato il successo francese.

È stata una sconfitta segnata dagli ex: Mike James, in particolare, ha dato ritmo e personalità a ogni possesso chiudendo con 18 punti, mentre Nikola Mirotić ha contribuito con la sua intelligenza tattica (7 punti e 5 rimbalzi alla fine). Milano, che contava già diversi assenti (Cancar, Nebo e Totè)  ha alternato momenti di intensità a pause preoccupanti. La squadra ha mostrato carattere e voglia di reagire, ma ha pagato errori di gestione e qualche scelta affrettata nei momenti cruciali come sulla stoppata subita da Shields.

Per Milano finora è stato un inizio da 1-2 in Europa, quella contro Monaco è già la terza sconfitta consecutiva dopo quella contro il Partizan Belgrado di settimana scorsa e quella in campionato contro Tortona.

Milano: Mannion NE, Brown 12, Ellis 2, Booker 15, Bolmaro 8, Brooks 9, LeDay 10, Ricci, Guduric 10, Diop NE, Shields 13, Dunston.

AS Monaco: Okobo 13, Blossomgame 4, Theis 17, Diallo 13, Hayes 2, Calathes NE, Tarpey, Begarin NE, Nedovic, Strazel 8, Mirotic 7, James 18.

