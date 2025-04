EA7 Milano, Antonio Blakeney è un nome per il mercato estivo?

L’Olimpia Milano guarda con attenzione al mercato in vista della prossima estate, per rifarsi dopo un’annata che, anche se dovesse arrivare lo Scudetto, avrebbe sicuramente un sapore agrodolce per via della campagna europea. Un nome circolato nelle ultime ore è quello di Antonio Blakeney, guardia americana dell’Hapoel Tel Aviv che ha appena vinto l’EuroCup. Secondo quanto riportato dall’israeliano Walla!Sport, l’americano potrebbe lasciare l’Hapoel a fine stagione. Blakeney sarebbe in contatto con il club per rinnovare il contratto e Tel Aviv si potrebbe spingere fino a un salario di 1.2 milioni di dollari all’anno: una cifra comunque non irraggiungibile per Milano.

Oltre a Milano, secondo Walla!Sport, su Blakeney ci sarebbe anche il BC Dubai, al quale sicuramente i soldi da investire non mancano. Per ora la squadra degli Emirati Arabi si sta limitando a partecipare alla ABA League, ma in futuro si prevede possa entrare nelle competizioni europee.

Antonio Blakeney, classe 1996, ha alle spalle 76 partite NBA con i Chicago Bulls, mentre fuori dagli USA ha militato in Cina e in Israele, prima con l’Hapoel Be’er Sheva e ora con l’Hapoel Tel Aviv. Alla sua prima stagione in EuroCup, il giocatore ha segnato 13.4 punti di media compresi 17 e 27 nelle due partite di finale contro Gran Canaria.