EA7 Milano, arriva la risposta a Luka Doncic sulle assenze di Nebo e Cancar

Nella giornata di giovedì, Luka Doncic aveva rivolto delle poco velate accuse all’Olimpia EA7 Milano, rea di non aver concesso a Josh Nebo e Vlatko Cancar di disputare EuroBasket con la Slovenia. Il talento sloveno aveva sottolineato come, nel suo caso, i Los Angeles Lakers avessero dato totale libertà di giocare con la Nazionale, mentre Milano non aveva fatto lo stesso.

Nebo, com’è noto, arriva da una stagione molto travagliata in cui ha potuto disputare solo una manciata di partite a causa di ripetuti infortuni. Cancar non ha avuto problemi gravi, ma in generale negli ultimi anni ha saltato numerose partite in NBA: basti pensare che, dal 2021-22 ad oggi, ha disputato appena 89 gare.

Milano ha comunque voluto replicare a Doncic, a prendere la parola è stato il General Manager biancorosso, Christos Stavropoulos, mediante comunicato ufficiale: “In merito a quanto riportato dai media negli ultimi giorni, tengo a precisare a nome del club che la salute dei giocatori è sempre stata e sempre sarà la nostra priorità. Nel caso specifico di Vlatko Cancar e Josh Nebo, ricordo che i due giocatori sono reduci da infortuni molto seri che ne hanno fortemente limitato l’impiego nell’ultima stagione e che – d’accordo con loro – è stata varata una procedura di ripresa dell’attività che dovrà avvenire in modo graduale proprio per preservarne la salute e la competitività a lungo termine”.

