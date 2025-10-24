EA7 Milano, bollettino infortuni: stop per Diop, Messina aggiorna su Brown, LeDay e Nebo

L’Olimpia EA7 Milano deve fare ancora i conti con gli infortuni. In occasione dell’ultima conferenza, Ettore Messina ha reso noto un aggiornamento sullo stato fisico dei giocatori attualmente ai box, sottolineando quanto la mancanza di continuità stia pesando sulla squadra in questo inizio di stagione.

Ousmane Diop ko: nuovo infortunio per il lungo biancorosso

La notizia più recente riguarda Ousmane Diop, fermato da un problema fisico durante il riscaldamento.

“Mi dispiace per Diop che ci stava aiutando. Si è fatto male nel riscaldamento, ha avuto questa sfortuna. Vedremo quanto tempo starà fuori”, ha dichiarato Messina.

Il lungo si era inserito bene nelle rotazioni e il suo stop rappresenta una nuova tegola per l’Olimpia, già alle prese con diverse assenze di peso.

Brown, Nebo e LeDay: i tempi di recupero

Nel bollettino, Messina ha aggiornato anche sulle condizioni di altri tre giocatori fondamentali:

Lorenzo Brown: ancora ai box per un infortunio muscolare, resterà fermo almeno altre tre settimane;

Josh Nebo: out per circa due settimane prima di poter tornare ad allenarsi con il gruppo;

Zach LeDay: in miglioramento, potrebbe rientrare entro la fine della prossima settimana.

“Stiamo pagando la mancanza di continuità dovuta agli infortuni – ha aggiunto il coach – e non è facile mantenere ritmo e coesione con tante rotazioni forzate.”

Messina e il problema continuità: “Gli infortuni pesano sulla nostra identità”

L’allenatore dell’Olimpia EA7 Milano ha sottolineato come le assenze stiano condizionando il rendimento del gruppo, soprattutto nei momenti chiave tra campionato e Eurolega. Il ritorno dei giocatori chiave, in particolare Brown e Nebo, sarà cruciale per ridare equilibrio e profondità alla squadra biancorossa, che punta a tornare protagonista dopo un avvio complicato. Stiamo a vedere se gli altri daranno una mano o meno.

