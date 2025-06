EA7 Milano, bomba di mercato: nel mirino Nikola Milutinov?

Potrebbe essere Nikola Milutinov la vera bomba di mercato dell’estate 2025 per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Secondo quanto riportato da Giuseppe Malaguti, giornalista esperto di mercato cestistico, il club meneghino starebbe valutando seriamente l’ingaggio del centro serbo per le prossime due stagioni.

Una mossa clamorosa che rilancerebbe le ambizioni dell’Olimpia non solo in Serie A, ma anche in EuroLega, dove Milano punta a tornare tra le protagoniste assolute dopo una stagione altalenante.

Nikola Milutinov: esperienza, fisicità e pedigree europeo

Classe 1994, Nikola Milutinov è uno dei lunghi più dominanti del basket europeo. Attualmente in forza all’Olympiacos, ha militato per anni al CSKA Mosca, affermandosi come uno dei centri più affidabili della competizione continentale. Con i suoi 213 cm per oltre 110 kg, Milutinov unisce potenza fisica, capacità di protezione del ferro e ottime mani vicino al canestro.

Un profilo che andrebbe a colmare in maniera ideale le lacune sotto le plance evidenziate da Milano nelle ultime stagioni, specialmente a livello difensivo e a rimbalzo.

L’interesse dell’Olimpia Milano: strategia ambiziosa

Secondo fonti vicine al club riportate da Malaguti, la dirigenza meneghina – guidata da Giorgio Armani e dal general manager Christos Stavropoulos – avrebbe già avviato i primi contatti per testare la disponibilità del giocatore e del suo entourage. L’operazione è complessa, ma non impossibile: l’arrivo di Milutinov a Milano rappresenterebbe un investimento importante, ma in linea con la volontà della società di costruire un roster di alto profilo per le prossime due stagioni.

L’eventuale arrivo di Nikola Milutinov all’Olimpia EA7 Milano sarebbe uno dei movimenti di mercato più importanti dell’estate europea. Con lui, l’Olimpia rafforzerebbe un pacchetto lunghi già interessante, potenzialmente formato da LeDay e Nebo.