EA7 Milano, che SFORTUNA! Lorenzo Brown si fa male di nuovo

L’Olimpia EA7 Milano perde di nuovo uno dei suoi uomini più importanti: Lorenzo Brown. Il playmaker biancorosso, tornato in campo a Vitoria dopo un lungo periodo di assenza, è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di un trauma alla spalla destra rimediato proprio durante il match di EuroLega contro il Baskonia.

Un rientro tanto atteso quanto sfortunato

Il ritorno di Brown era stato accolto come una boccata d’ossigeno per Milano. L’ex Maccabi, uno dei giocatori più talentuosi e completi del roster, rappresenta infatti un elemento chiave sia in fase di costruzione del gioco che in termini di leadership.

Ma il sollievo è durato poco: durante una fase concitata della partita, il playmaker ha riportato un impatto che ha coinvolto la spalla destra, obbligandolo a lasciare il parquet e a sottoporsi a nuovi controlli medici.

Le condizioni di Lorenzo Brown: cosa sappiamo

Lo staff sanitario dell’Olimpia sta valutando l’entità del trauma. Al momento, la prima diagnosi parla di un trauma contusivo importante, ma saranno necessari ulteriori accertamenti nelle prossime ore per stabilire i tempi di recupero.

Per Milano si tratta dell’ennesima tegola in una stagione complessa, segnata da infortuni e ritmi altissimi tra campionato ed EuroLega.

Impatto sull’Olimpia Milano e sul cammino in Eurolega

La possibile assenza di Brown rischia di pesare come un macigno sulle rotazioni di Peppe Poeta.

Il play garantisce creazione di gioco e gestione dei momenti caldi e offre esperienza e qualità contro le difese più fisiche dell’Eurolega, oltre che rappresentare uno dei riferimenti offensivi del gruppo.

Senza di lui, Milano dovrà ancora una volta reinventarsi, soprattutto in un periodo della stagione in cui ogni partita può incidere sul futuro europeo della squadra.

Un calvario che sembra non finire

Il percorso di Brown in questa stagione ricorda un vero e proprio calvario sportivo: mesi ai box, un rientro atteso da tutti e subito un nuovo stop che rischia di condizionare non solo il suo rendimento, ma anche l’equilibrio generale della squadra.

I tifosi sperano che il problema sia meno grave del previsto e che il playmaker possa tornare presto a disposizione, evitando ulteriori ricadute.

La situazione di Lorenzo Brown rappresenta un duro colpo per l’Olimpia EA7 Milano, già alle prese con una stagione complicata. La priorità ora è preservare la salute del giocatore e valutare con attenzione i prossimi passi. Nel frattempo, Milano dovrà stringere i denti e continuare a lottare, aspettando il ritorno del suo regista più talentuoso.