EA7 Milano, con Vlatko Cancar è già finita: ufficiale la rescissione

È durata appena 2 partite e 15′ in campo l’avventura di Vlatko Cancar con la maglia dell’Olimpia EA7 Milano. Il lungo sloveno, nonostante le precauzioni estive con EuroBasket saltato, ha avuto seri problemi fisici in questo avvio di stagione saltando le ultime partite. Alla fine Milano è tornata sul mercato prendendo Nate Sestina, e nelle scorse ore il club ha annunciato la separazione da Cancar.

Reduce da 5 stagioni in NBA con i Denver Nuggets, durante le quali erano state numerose le partite saltate, Cancar chiude l’avventura meneghina con 0 punti segnati nelle 2 partite di EuroLega contro Stella Rossa e Partizan Belgrado.

Di seguito il comunicato dell’Olimpia: