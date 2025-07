A sorpresa, l’Olimpia ha deciso di inserire un altro pezzo importante nel suo già profondo roster per la stagione 2025/26. Dopo settimane di attesa per gli annunci ufficiali di Vlatko Cancar e Leonardo Toté, l’EA7 Milano ha affondato il colpo per Bryant Dunston.

Il lungo statunitense, due volte campione di EuroLega con l’Anadolu Efes, era stato corteggiato a lungo dal Panathinaikos, ma ha scelto di tornare in Italia. Dunston ha già vestito in passato le maglie di Varese e Virtus Bologna, e il suo arrivo ricorda la mossa “alla Kyle Hines”: un veterano vincente, pronto a portare esperienza e solidità sotto canestro.

Un cambio di rotta: da giovani promesse a veterani vincenti

Se solo un anno fa l’Olimpia puntava su un progetto più giovane e a lungo termine, ora la direzione è cambiata. L’arrivo di Dunston si aggiunge a un roster di grande esperienza, che vede già nomi come Lorenzo Brown e Marko Guduric.

La scelta è chiara: puntare su veterani abituati a vincere, capaci di garantire un rendimento immediato in EuroLeague, dopo una stagione complicata segnata dagli infortuni e dalle difficoltà sotto canestro, soprattutto per l’assenza prolungata di Josh Nebo.

Roster Olimpia Milano 2025/26: 17 giocatori, 10 stranieri

Con Dunston, il roster dell’Olimpia sale a 17 giocatori, un numero che testimonia la volontà di affrontare al meglio i possibili problemi fisici che hanno condizionato le scorse stagioni.

Giocatori stranieri:

Lorenzo Brown

Leandro Bolmaro

Armoni Brooks

Marko Guduric

Shavon Shields

Zach LeDay

Vlatko Cancar

Josh Nebo

Devin Booker

Bryant Dunston

Giocatori italiani:

Nico Mannion

Quinn Ellis

Diego Flaccadori

Stefano Tonut

Giampaolo Ricci

Ousmane Diop

Leonardo Toté

Gli italiani rischiano di avere meno spazio in EuroLeague, con Mannion come unico vero backup point guard e Flaccadori, Tonut e Ricci relegati a ruoli di rotazione. Tuttavia, la profondità del roster garantisce copertura su tutti i ruoli.

Olimpia Milano: obiettivo EuroLeague

L’inserimento di Bryant Dunston rappresenta l’ennesimo segnale della voglia dell’EA7 Milano di competere al massimo livello europeo. Con un frontcourt ora composto da Nebo, Booker, Diop, Toté e Dunston, coach Messina potrà contare su una rotazione lunga e fisica.

L’auspicio è che il nuovo mix di giovani e veterani possa finalmente portare l’Olimpia a giocarsi le Final Four di EuroLeague, obiettivo dichiarato da anni.