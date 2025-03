EA7 Milano, crollo in casa contro il Fenerbahçe: Gillespie esce in barella

Serata nerissima per l’Olimpia EA7 Milano, sconfitta nettamente in casa dal Fenerbahçe di Jasikevicius con il risultato di 76-100. Ma il passivo non è l’unica nota negativa per i meneghini, che nel corso del match hanno perso sia Freddie Gillespie che Nikola Mirotic.

Nel terzo quarto, con la gara già indirizzata verso i turchi, Mirotic ha subito un colpo alla gamba destra, uscendo e non rientrando in più. Maggiore paura invece per Gillespie, che sempre nel corso del terzo periodo è caduto picchiando la testa a terra e rimanendo immobile per diverso tempo, destando preoccupazione. Alla fine il giocatore americano, cosciente, è stato trasportato fuori dal campo in barella e successivamente in ospedale per accertamenti.

Freddie Gillespie goes down while battling on defense and is forced to leave the arena due to injury. A tough moment for Milano, losing his presence on the floor. Hoping for good news and a speedy recovery! 🙏💪 pic.twitter.com/cnfyLrIXXD — SKWEEK (@skweektv) March 6, 2025

Sul campo poi la partita è continuana, ma senza cambi di copione: il Fenerbahçe degli ex Nicolò Melli (6 punti) e Devon Hall (10 punti) ha vinto nettamente, guidato soprattutto da Errick McCollum, top scorer con 18 punti.

“È stata una brutta serata per chiunque, vedremo come stanno Gillespie e Mirotic” il commento di Ettore Messina dopo la sconfitta dell’EA7 Milano, ora 9° in classifica con un record di 15-13.