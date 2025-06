EA7 Milano, deciso il futuro di Tonut e Flaccadori?

L’Olimpia EA7 Milano guarda al futuro puntando su continuità e qualità nel parco italiani. Secondo quanto riportato da Superbasket, il club meneghino ha trattative ben avviate per il rinnovo biennale dei contratti in scadenza con Diego Flaccadori e Pippo Ricci, due elementi fondamentali per la profondità del roster biancorosso.

Rinnovi strategici: Flaccadori e Ricci verso la conferma

I due rinnovi, se concretizzati, rappresenterebbero una scelta di stabilità in vista della prossima stagione di Serie A e EuroLeague. Flaccadori, point guar versatile capace di creare gioco, e Ricci, ala esperta e preziosa in difesa, resterebbero a Milano per altri due anni, confermando la fiducia dello staff tecnico nei loro confronti.

Quinn Ellis primo rinforzo, Mannion e Tonut le certezze

Il mercato in entrata ha già visto l’arrivo di Quinn Ellis da Trento, uno dei giovani italiani più interessanti del panorama nazionale. A completare il quadro degli italiani sotto contratto con l’EA7 Milano troviamo:

Nico Mannion, legato al club fino al 2026 con opzione fino al 2027

Ousmane Diop, stesso vincolo contrattuale fino al 2026 con opzione 2027

Stefano Tonut, anch’egli sotto contratto fino al 2026

Una base solida, con giocatori di talento, esperienza internazionale e margini di crescita, su cui Milano vuole costruire il proprio progetto tecnico.

Bortolani in uscita, dubbi su Caruso

Sicura invece l’uscita di Giordano Bortolani, che lascerà l’Olimpia alla scadenza del contratto. Resta invece in bilico la posizione di Willy Caruso: il lungo ha un contratto fino al 2027, ma con uscita prevista solo in caso di permanenza a Milano. Il club sta valutando se inserirlo stabilmente nelle rotazioni o trovare un’altra soluzione.