EA7 Milano, Devin Booker c’è e con Darius Thompson a che punto siamo?

L’Olimpia EA7 Milano continua la sua campagna acquisti estiva con colpi di alto profilo. Dopo gli arrivi ormai ufficiali di Quinn Ellis e Marko Guduric, il terzo tassello in arrivo è Devin Booker, lungo statunitense classe 1991, pronto a rinforzare il reparto lunghi biancorosso. A riportarlo è La Prealpina, a firma di Giuseppe Sciascia.

Devin Booker: biennale in arrivo per l’ex Bayern

Secondo le ultime indiscrezioni, Booker è atteso alla firma su un contratto biennale nelle prossime 24-48 ore. Il 34enne ritroverà Daniele Baiesi, nuovo direttore sportivo dell’Olimpia, con cui aveva già lavorato durante la sua esperienza al Bayern Monaco. Booker porterà esperienza, tiro perimetrale e fisicità, caratteristiche che si sposeranno perfettamente con le esigenze della nuova EA7 targata Ettore Messina e Peppe Poeta.

Milano segue anche Darius Thompson

In cabina di regia, resta calda la pista Darius Thompson. L’ex Brindisi è in uscita dall’Efes Istanbul, che sta lavorando a una transazione dell’ultimo anno di contratto, anche per fare spazio nel budget dopo il rinnovo saltato di Elijah Bryant, ora all’Hapoel Tel Aviv. L’EA7 Milano osserva attentamente l’evoluzione della situazione e resta pronta a inserirsi per uno dei playmaker più completi d’Europa.

Capitolo italiani: rinnovi e conferme

Parallelamente, la società lavora per confermare la spina dorsale italiana. In chiusura il rinnovo biennale per capitan Pippo Ricci, mentre è ben avviata la trattativa con Diego Flaccadori, anch’egli vicino a prolungare per due stagioni. Nessun segnale, al momento, sulla volontà di esercitare la clausola d’uscita su Willy Caruso, che ha un contratto fino al 2027 con escape a favore del club.