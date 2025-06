EA7 Milano, Devin Booker è sempre più vicino

L’Olimpia Milano si prepara a fare a meno di Nikola Mirotic, che andrà all’AS Monaco dopo due anni in biancorosso: nel reparto lunghi l’EA7 farà più di un’aggiunta e la prima dovrebbe essere Devin Booker. Il giocatore del Bayern Monaco sarebbe vicino ad un accordo con Milano, come riportato da BasketNews, al termine della sua miglior stagione in carriera in EuroLega.

Booker, 34 anni, gioca in EuroLega dal 2019: prima col Bayern, poi con Khimki, Fenerbahçe e infine di nuovo con il club tedesco. In carriera ha mantenuto 10.9 punti di media nella competizione europea più prestigiosa, cifre che salgono 14.9 punti e 4.7 rimbalzi di media nell’ultima stagione.

Ettore Messina continua a lavorare alla costruzione del roster della prossima stagione e parallelamente anche al nome del suo successore: nelle scorse ore è stato contattato Peppe Poeta.