EA7 Milano, è giallo per la disponibilità del Forum nei Playoff: ci sono i concerti nei giorni di Gara-3 e 4

L’Olimpia EA7 Milano ha chiuso al quinto posto la stagione regolare e sfiderà nel primo round dei Playoff l’Aquila Basket Trento. La Virtus Bologna, prima in classifica, ha avuto la possibilità di scegliere se disputare Gara-1 sabato 17 o domenica 18 maggio: ha optato per la seconda, decidendo a cascata anche il calendario delle altre serie. La sfida tra Trento e Milano inizierà in Trentino il 18 maggio con Gara-1, proseguirà sempre al PalaTrento il 20 maggio in Gara-2 e poi si trasferirà a Milano almeno per Gara-3.

Gara-3 sarebbe però in programma venerdì 23 maggio, data nella quale all’Unipol Forum è previsto il concerto di Irama. Il palazzetto sarà quindi inagibile e la situazione si potrebbe sbloccare solo se Trento decidesse di concedere lo spostamento della partita al giorno precedente, giovedì 22 maggio, rinunciando però ad un giorno di riposo dopo i due impegni casalinghi.

Ma il problema si ripresenterebbe nell’eventuale Gara-4, in programma ora domenica 25 maggio: al Forum è in programma un altro concerto, quello di Mahmood. Anche in quel caso bisognerà trovare una soluzione, o anticipando la partita o andando a giocare da un’altra parte. Secondo Alessandro Maggi, una strada che risolverebbe il problema sarebbe iniziare la serie il 17 maggio, quindi un giorno prima dell’altra sfida nel lato del tabellone di Trento e Milano.