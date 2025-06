Negli ultimi giorni si sta facendo sempre più insistente una voce che, per molti tifosi dell’Olimpia EA7 Milano, suona come musica: Darius Thompson potrebbe finalmente vestire la maglia biancorossa. Dopo anni di corteggiamento, il playmaker statunitense classe 1995, attualmente sotto contratto con l’Anadolu Efes, potrebbe sbarcare a Milano in vista della prossima stagione.

Un colpo (quasi) sfumato in passato

Già negli anni scorsi, prima della firma con l’Efes Istanbul, Thompson era stato vicinissimo all’Olimpia, ma alla fine l’accordo non si concretizzò. A riportarlo è Giuseppe Malaguti, esperto di mercato e insider ben informato sulle trattative del club meneghino.

Un elemento che potrebbe favorire l’operazione è il possesso del passaporto italiano da parte di Thompson. Questo apre a un’ipotesi particolarmente interessante: se dovesse essere convocato e scendere in campo con l’Italbasket in una gara ufficiale, il giocatore potrebbe ottenere lo status da italiano anche in Serie A, rappresentando così un prezioso slot da non straniero nel roster di coach Ettore Messina.

Un profilo perfetto per il sistema di Messina

Alto 1,93 m, dotato di grande visione di gioco, ottimo difensore e capace di segnare con continuità, Darius Thompson rappresenta il profilo ideale per rinforzare il reparto esterni dell’Olimpia EA7 Milano. Dopo le avventure a Brindisi, Baskonia e infine all’Efes, il giocatore ha maturato una solida esperienza in Eurolega, risultando uno dei playmaker più affidabili della competizione.

Trattativa calda: sviluppi nelle prossime settimane

Secondo quanto raccolto, la trattativa tra le parti è in fase avanzata ma non ancora chiusa: resta da trovare un accordo sull’uscita dal contratto in Turchia e definire i dettagli economici dell’affare. Ma l’impressione è che, questa volta, i tifosi dell’Olimpia possano davvero vedere Darius Thompson in maglia biancorossa.