EA7 Milano, EMERGENZA VERA! Chi saranno gli assenti contro il Partizan?

Novità importanti dall’infermeria dell’Olimpia EA7 Milano alla vigilia della delicata sfida di EuroLeague contro il Partizan Belgrado, in programma giovedì 29 gennaio alle ore 20:30 all’Allianz Cloud. Coach Peppe Poeta dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza, soprattutto in cabina di regia.

Oltre ai lungodegenti Nate Sestina, Stefano Tonut e Ousmane Diop – gli ultimi due tornati a referto in campionato ma senza scendere in campo – si ferma anche Nico Mannion. Il playmaker azzurro ha accusato una lombalgia durante la partita di lunedì contro Varese e non sarà della gara. In dubbio anche Armoni Brooks, che nell’ultimo allenamento ha rimediato una distorsione alla caviglia, con valutazione decisiva prevista in mattinata.

La situazione rende ancora più complicata una partita fondamentale per Milano, reduce da tre sconfitte consecutive tra EuroLeague e campionato. I ko contro Real Madrid e Zalgiris Kaunas hanno allontanato l’Olimpia dalla zona play-in, nonostante una produzione offensiva mediamente superiore a quella del Partizan. Il vero nodo resta la continuità: Milano ha giocato bene per lunghi tratti, ma ha pagato i cali decisivi nei quarti finali.

Dall’altra parte, il Partizan Belgrado arriva in crescita. Dopo un avvio travagliato e il cambio in panchina con l’arrivo di Joan Peñarroya al posto di Zeljko Obradovic, i serbi hanno ritrovato fiducia grazie alle recenti vittorie contro Bayern Monaco in trasferta e Monaco, quest’ultima con una rimonta clamorosa.