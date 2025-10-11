EA7 Milano, Ettore Messina aggiorna sulle condizioni di Zach LeDay

L’Olimpia EA7 Milano ha vinto agilmente il derby lombardo contro Varese, 61-94, centrando il primo successo della stagione in campionato. La squadra di Ettore Messina arrivava a Masnago con diverse assenze: su tutte quelle di Marko Guduric, tenuto a riposo, Josh Nebo e Zach LeDay. Quest’ultimo si è fatto male nell’ultimo impegno europeo contro l’AS Monaco e lo stesso Messina non aveva mancato di bacchettarlo per aver insistito per rientrare in campo nonostante l’infortunio.

“Ha un problema muscolare all’adduttore. Starà fuori in tutto almeno due o tre settimane. Se dipendesse da lui giocherebbe tra tre giorni. Ha cuore e vuole sempre aiutare la squadra ma dovremo essere prudenti. Di sicuro questa settimana la trascorrerà a Milano” ha rivelato Messina dopo il match di Varese, aggiornando sulle condizioni di LeDay.

L’americano salterà quindi le prossime partite europee contro Zalgiris Kaunas, Valencia e probabilmente Barcellona. Dopo un avvio 1-2 in EuroLega, siamo già a un crocevia cruciale per l’andamento della stagione di Milano oltre i confini nazionali.