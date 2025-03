EA7 Milano, Ettore Messina DURISSIMO: “Ci manca leadership, prestazione difensiva vergognosa”

L’Olimpia EA7 Milano ha perso in trasferta a Napoli nel posticipo della 24° giornata di LBA, facendosi rimontare nel quarto periodo dopo essere stata anche a +15. Una sconfitta che ha fatto scivolare i biancorossi sul 16-8 in campionato, attualmente al quinto posto anche se a solo -2 dalla vetta composta a parimerito da Virtus Bologna, Trapani Shark e Brescia. Nel post-partita, Ettore Messina è stato molto duro con i suoi in conferenza stampa, parlando di assenza di leadership e di una squadra che “appena il gioco si fa duro si sfalda”.

“Sono contento e faccio i complimenti a Giorgio Valli, un carissimo amico, insieme abbiamo fatto tante belle cose nella nostra vita passata. Sono contento perché penso che questa vittoria sia, per lui e per la sua squadra, molto importante. Una partita in cui noi abbiamo giocato credo tre buoni quarti, con coesione difensiva e offensiva. Nell’ultimo quarto, quando il gioco si fa duro, e non è la prima volta, purtroppo ci sfaldiamo. Abbiamo subito un parziale di 31 punti, in una partita nella quale segniamo quasi 90 punti facciamo anche una prestazione difensiva onestamente vergognosa. Quasi con disinteresse. In attacco smettiamo di passarci la palla, è lampante che in quei momenti manchi leadership. Non è la prima e non sarà l’ultima volta. Sappiamo la malattia, ma purtroppo non troviamo la cura. Dobbiamo lavorare come dei matti con grande umiltà, in quei momenti diventiamo indisciplinati e fastidiosi per come giochiamo. Questa è una cosa inaccettabile. A maggior ragione per una squadra che avrebbe tutto per fare meglio in questi momenti” le parole di Messina.

Per l’EA7 Milano è la prima sconfitta in campionato dopo tre vittorie consecutive.

Foto: Olimpia Milano