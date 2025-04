EA7 Milano, Ettore Messina elenca i 3 rammarichi della deludente stagione di EuroLega

Al termine della partita di ieri sera contro il Baskonia, l’ultima della stagione per l’EA7 Milano, Ettore Messina ha tirato le somme di un’altra annata deludente per i biancorossi in Europa. Partiti anche quest’anno con l’obiettivo Playoff, i meneghini sono partiti a rilento e non hanno quasi mai trovato continuità nel corso della stagione, culminata con l’eliminazione aritmetica dalla postseason con una gara di anticipo. Il successo 111-89 sui baschi è stato infatti inutile ai fini della classifica e ha fissato il record stagionale di Milano sul 17-17 in EuroLega. Messina in conferenza stampa ha espresso rammarico in particolare per 3 episodi che hanno segnato l’andamento dell’EA7 nella competizione.

“Un bel modo per finire questa difficile EuroLega, siamo davvero contenti per la difesa mostrata stasera dove tutti hanno partecipato. Per qualcuno è sicuramente più semplice giocare quando la palla pesa meno, ma siamo l’Olimpia e la differenza siamo tenuti a farla quando la palla è più pesante. Contento comunque per i giocatori che hanno giocato ad un ottimo livello, per il pubblico, il signor Armani ed il signor Dell’Orco. Rammarico? La sfiga enorme su Nebo ha influito tanto, sicuramente le partite di Berlino ed in casa con lo Zalgiris alla fine hanno pesato. Al netto di tutto il resto quelle due brutte serate ci hanno probabilmente negato la postseason. L’anno scorso con 17 vittorie si è andati ai Play-in, ma guardiamo avanti e non guardiamo al passato” ha dichiarato Ettore Messina.

Ora a Milano resta solo il campionato per salvare una stagione che finora ha portato in bacheca solo la Supercoppa Italiana a settembre.