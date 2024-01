EA7 Milano, “critiche” a Napier e Flaccadori: la risposta DECISA di Messina

Ettore Messina ha parlato della vittoria dell’Olimpia EA7 Milano contro il Derthona Tortona Basket in Lega Basket Serie A e ha dovuto commentare anche le prestazioni non proprio esaltanti di Diego Flaccadori e Shabazz Napier:

“Il tuo è un modo educato per dire che ha giocato una brutta partita? Anche Napier lo sa”, ha sottolineato il capo allenatore dell’Olimpia Milano in riferimento al commento di un giornalista. “Le nostre guardie non hanno sicuramente disputato la loro miglior partita. Ora abbiamo una settimana di EuroLeague normale, il che significa che possono lavorare e recuperare energie. Sono sicuro che venerdì prossimo saranno come lo erano fino a venerdì scorso”.

Queste le parole di Ettore Messina sulla partita di oggi di Flaccadori e Napier con la maglia dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Ricordiamo che le due point guard avevano fatto molto bene a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 ma ora stanno vivendo un momento di flessione.

Stiamo a vedere se avrà davvero ragione Messina, ovvero che da settimana prossima i due torneranno ai livelli di una settimana fa. Naturalmente la speranza dei tifosi lombardi è che abbia ragione l’ex San Antonio Spurs.

