EA7 Milano, Ettore Messina richiama Peppe Poeta dopo la finale?

Dopo la sconfitta in finale Scudetto, raggiunta contro le aspettative alla prima stagione da head coach in carriera, Peppe Poeta potrebbe lasciare la Germani Brescia. Secondo quanto scritto da Bresciacanestro, il tecnico campano sarebbe stato chiamato da Ettore Messina per rientrare nel suo staff. Poeta era già stato assistente all’Olimpia Milano per due anni, nel 2022-23 e nel 2023-24, prima di accettare l’offerta di Brescia.

Secondo il media locale, Messina avrebbe offerto a Poeta un anno di contratto da assistente e successivamente il ruolo di capo-allenatore con un biennale, a partire dalla stagione 2026-27. Un’offerta simile a quella fatta a Luca Banchi, il quale ha però dichiarato a Il Tirreno di avere rifiutato perché “non c’erano le condizioni per un ritorno”. Chissà se Poeta invece accetterà la corte meneghina, con l’handicap di fare un passo indietro temporaneo dopo essere stato candidato Coach dell’Anno in LBA in questa stagione. L’allenatore ha un contratto con Brescia fino al 2027, quindi una separazione al momento non appare semplice.

Sempre secondo Bresciacanestro, in caso di addio di Poeta, la Leonessa promuoverà il suo assistente Matteo Cotelli come capo-allenatore.