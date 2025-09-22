EA7 Milano, finalmente la firma di Leonardo Totè è ufficiale

Era notizia nota da luglio, ma fino ad oggi Leonardo Totè non era ancora stato ufficializzato come nuovo giocatore dell’Olimpia EA7 Milano. I motivi erano precauzionali: il lungo, che arriva da un biennio a Napoli, è reduce da un infortunio ed Ettore Messina era stato molto cauto appena una decina di giorni fa. Secondo il presidente e coach di Milano, non c’era una tempistica per l’annuncio di Totè che però alla fine è arrivato anche piuttosto presto.
Totè, 28 anni, arriva dalla miglior stagione in carriera con 14.0 punti e 6.0 rimbalzi di media in LBA. Con Napoli ha vinto la Coppa Italia nel 2024. All’Olimpia sarà uno dei (tanti) lunghi a disposizione insieme a Josh Nebo, Bryant Dunston, Devin Booker, Ousmane Diop e Vlatko Cancar.
La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Leonardo Totè, centro di 2.11, nato a Negrar, in provincia di Verona, l’8 luglio 1997, proveniente da Napoli.
LEONARDO TOTE’ – “Sono felice, orgoglioso e onorato di entrare a far parte di un club prestigioso e titolato come l’Olimpia Milano, con la sua tradizione e i suoi obiettivi. Per me è come un sogno che si avvera. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni, il coaching staff e di giocare finalmente davanti ai tifosi dell’Olimpia”.
LA CARRIERA – Cresciuto a Verona nella Scaligera, nel 2013 si è trasferito a Venezia per giocare nelle giovanili della Reyer. Nel 2016, è andato in prestito a Brescia, poi due anni a Verona e uno a Jesi, sempre in Serie A2. Nel 2019, ha debuttato in Serie A nella Vuelle Pesaro (9.5 punti e 6.0 rimbalzi di media). Nel 2020, è passato alla Fortitudo Bologna dove è rimasto due stagioni (8.7 punti e 3.7 rimbalzi per gara nella prima; 9.7 punti e 4.3 rimbalzi nella seconda) con una parentesi successiva a Bilbao e a Napoli. Nel 2022, è tornato a Pesaro (7.0 punti e 2.5 rimbalzi a partita; 9.3 e 4.1 nei playoff). Nel 2023/24, sempre a Pesaro, ha finito con 13.1 punti e 5.1 rimbalzi per gara. Nella stagione 2024/25, a Napoli ha prodotto 14.0 punti e 6.0 rimbalzi a partita, con il 68.6% nel tiro da due.
NOTE – Totè ha giocato con la Nazionale gli Europei Under 18 del 2014; quelli del 2015 (8.5 punti e 4.2 rimbalzi di media); gli Europei Under 20 del 2016 (7.7 punti, 3.3 rimbalzi a partita) e del 2017 (13.4 punti e 4.1 rimbalzi per gara). Ha giocato anche i Mondiali Under 17 del 2014 (8.7 punti e 3.4 rimbalzi).
