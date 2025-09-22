EA7 Milano, finalmente la firma di Leonardo Totè è ufficiale

Era notizia nota da luglio, ma fino ad oggi Leonardo Totè non era ancora stato ufficializzato come nuovo giocatore dell’Olimpia EA7 Milano. I motivi erano precauzionali: il lungo, che arriva da un biennio a Napoli, è reduce da un infortunio ed Ettore Messina era stato molto cauto appena una decina di giorni fa. Secondo il presidente e coach di Milano, non c’era una tempistica per l’annuncio di Totè che però alla fine è arrivato anche piuttosto presto.

Totè, 28 anni, arriva dalla miglior stagione in carriera con 14.0 punti e 6.0 rimbalzi di media in LBA. Con Napoli ha vinto la Coppa Italia nel 2024. All’Olimpia sarà uno dei (tanti) lunghi a disposizione insieme a Josh Nebo, Bryant Dunston, Devin Booker, Ousmane Diop e Vlatko Cancar.