EA7 Milano, Garrison Mathews si presenta: “Voglio fare una buona stagione per tornare in NBA”

Garrison Mathews sarà il tassello che completerà il roster dell’Olimpia EA7 Milano, anche se l’ufficialità arriverà solo dopo Ferragosto. La guardia americana arriva da diversi anni in NBA, l’ultimo concluso però a dicembre con il taglio da parte dei Pacers: in generale, dal 2019, ha segnato 6.4 punti di media con le maglie di Washington, Houston, Atlanta e Indiana.

Nelle ultime ore Mathews ha parlato per la prima volta da giocatore di Milano, anche se come detto l’annuncio ancora manca. Nel farlo però il giocatore ha anche espresso il proprio desiderio: tornare rapidamente in NBA. Mathews è stato intervistato dal Williamson Herald: “Sono contentissimo per l’opportunità, non avrei mai pensato di giocare all’estero, ho ricevuto un paio di offerte che erano troppo dure da rifiutare. Avevo iniziato molto bene ad Atlanta e poi sono finito in panchina gli ultimi 2 mesi. È stata dura. Alla fine non ha funzionato. Il mio obiettivo è fare una buona stagione e poi, si spera, avere l’opportunità di tornare in NBA“.