EA7 Milano, il colpo per il finale di stagione è Denzel Valentine

Nei giorni scorsi si era tornati a parlare del mercato dell’Olimpia EA7 Milano, citando il nome di Anthony Cowan, miglior marcatore di BCL. Invece la scelta biancorossa è ricaduta su un nome ben più altisonante, anche se da un paio di anni lontano da grandi palcoscenici: il club meneghino ha poco fa annunciato la firma di Denzel Valentine.

Valentine è stato 14° scelta al Draft NBA nel 2016, appena 7 anni fa, chiamato dai Chicago Bulls, ma oltreoceano ha avuto ben poca fortuna. Dopo una prima stagione da 5.1 punti di media, nel suo secondo anno ha subito toccato la doppia cifra con 10.2 punti a partita nella stagione 2017-18. L’anno successivo il suo minutaggio si è dimezzato (da oltre 27′ a meno di 14′) nonostante Chicago abbia vinto lo stesso numero di partite, solo 22, e da quel momento la carriera NBA di Valentine è andata scemando. Nell’estate 2021 è passato a Cleveland, venendo ceduto ai Knicks pochi mesi dopo ed immediatamente tagliato. Con gli Utah Jazz ha poi giocato 2 partite all’interno di un contratto di 10 giorni e da allora non ha più messo piede nella Lega. Nella scorsa stagione Valentine ha giocato in G-League ai Maine Celtics e quest’anno in Australia ai Sydney Kings.

Denzel Valentine a Sydney ha segnato 12.4 punti con 5.2 rimbalzi e 3.4 assist di media, tirando col 36% da tre punti. Nello scacchiere di Ettore Messina sarà il diretto sostituto di Rodney McGruder, che settimana scorsa ha rescisso ed è tornato negli USA.