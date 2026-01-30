EA7 Milano, il DS Baiesi sul sostituto di Lorenzo Brown e il rinnovo di Armoni Brooks

L’Olimpia EA7 Milano guarda al mercato, tra questa e la prossima stagione. Intrervistato dalla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di ieri sera sul Partizan, il DS biancorosso Andrea Baiesi ha parlato innanzitutto delle mosse che attendono la squadra dopo l’addio (ormai certo) di Lorenzo Brown. L’americano è stato ufficialmente messo alla porta da coach Peppe Poeta ieri sera, in seguito alla mancata convocazione per il match di EuroLega. Milano dovrà dunque sostituirlo, una decisione non semplice per due motivi: il gran numero di infortuni che in queste settimane stanno falcidiando il roster meneghino e il fatto che l’Olimpia ha ancora un solo tesseramento a disposizione, quindi non saranno consentiti errori.

“Eravamo alla finestra anche prima della decisione presa su Brown ma non prenderemo un play o un altro giocatore tanto per prenderne uno” ha detto Baiesi, confermando anche quanto dichiarato da Poeta in conferenza stampa.

Poi c’è un tema importante per la prossima stagione: la conferma di Armoni Brooks. Lo scorer statunitense non era così centrale nel progetto con Ettore Messina, ma lo è diventato subito quando in panchina si è seduto Poeta. Le medie di Brooks parlano di 11.5 punti a partita in EuroLega e 17.3 in campionato. Numeri che hanno convinto Milano a proporgli la permanenza, cosa sulla quale però il giocatore deve ancora decidere. “Non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ho parlato a lungo col suo agente come con quelli degli altri in scadenza che vogliamo confermare” le parole di Baiesi.

Foto: Olimpia Milano