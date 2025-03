EA7 Milano, il KO col Barcelona pone fine alle speranze di Play-In?

L’Olimpia EA7 Milano vede sfumare quasi definitivamente le speranze di accedere al Play-in Tournament di EuroLega. La squadra di Ettore Messina ha subito una dura sconfitta all’Unipol Forum, cedendo al Barcelona con il punteggio di 98-88, un risultato che spegne quasi ogni possibilità di proseguire nella competizione.

Una sconfitta che pesa sulle ambizioni europee

L’EA7 Milano, chiamata a vincere per restare in corsa, ha lottato per gran parte della gara ma non è riuscita a contrastare la solidità della formazione catalana. Il Barcelona, guidato da un attacco efficace e da una difesa ben organizzata, ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, rendendo difficile ogni tentativo di rimonta dei biancorossi.

Milano fuori dal Play-in? Le combinazioni sono molto complesse

Con questa sconfitta, l’Olimpia si trova ormai a un passo dall’eliminazione. Le speranze di qualificazione dipendono ora da una combinazione complessissima di risultati favorevoli a 2 giornate dal termine della regular season di EuroLega. Dopo una stagione altalenante, Milano paga un rendimento troppo incostante, con troppe partite perse nella fase iniziale della stagione.

Un’EuroLega deludente per l’EA7 Milano

Le aspettative per la stagione erano alte, ma l’Olimpia non è mai riuscita a trovare continuità nelle prestazioni. Nonostante le buone prove di alcuni singoli, con uno Zach LeDay a tratti incontenibile, la squadra ha faticato a imporsi in maniera continuativa, compromettendo il proprio cammino con un inizio a handicap.

