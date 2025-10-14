EA7 Milano, il mercato si muove all’improvviso: trattativa avanzata con Nathan Sestina

Mossa a sorpresa sul mercato per l’Olimpia. Secondo quanto riportato da ROM, l’EA7 Milano sarebbe in trattative avanzate con Nathan Sestina, ala statunitense attualmente in forza al Valencia.

🚨 Olimpia Milano is in advanced talks with Nathan Sestina, Im told. Giuseppe Malaguti first reported. 🔴⚪️ Former Kentucky averaged 10.3’ this EuroLeague season in 3 games with Valencia. Last season averaged 6.8 points, 3 rebounds in EuroCup with Spanish team. 🏥 The agreement… pic.twitter.com/fYzuz78wHa — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 14, 2025

Nathan Sestina: profilo e carriera

Classe 1997, originario di St. Mary’s (Pennsylvania) e prodotto del prestigioso programma di Kentucky, Sestina è un’ala di 205 cm con ottime doti di tiro dall’arco. Attualmente a Valencia, il giocatore è però ai margini delle rotazioni, come dimostrano le sole tre presenze in EuroLeague in questa stagione, con una media di 10,3 minuti a partita e appena 3 minuti nell’ultima gara contro il Barcellona.

Dalla Turchia alla Spagna: il percorso europeo

Arrivato in Europa nel 2022, Sestina si è messo in mostra con il Türk Telekom, dove ha viaggiato a 10,4 punti e 4,6 rimbalzi di media in EuroCup. Successivamente è passato al Fenerbahçe, senza però riuscire a lasciare il segno, per poi rilanciarsi la scorsa stagione con il Valencia Basket, con cui ha disputato 62 partite, mantenendo 6,8 punti, 3 rimbalzi e il 37,2% da tre punti.

Olimpia Milano: un rinforzo per l’emergenza

L’interesse dell’Olimpia Milano per Nathan Sestina sembra legato alla necessità di coprire l’assenza di Vlatko Cancar, attualmente fermo in attesa di nuovi esami, e di Zach LeDay, out per 2-3 settimane. L’eventuale arrivo di Sestina rappresenterebbe quindi una mossa strategica per garantire profondità al roster e mantenere competitività sia in EuroLeague che in campionato.