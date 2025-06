EA7 Milano, il ritorno di Awudu Abass è possibile?

Un vento caldo soffia dal Medio Oriente… e sa di ritorno. Secondo fonti vicine all’ambiente, Awudu Abass sarebbe pronto a tornare all’Olimpia EA7 Milano.

L’ala italiana, attualmente sotto contratto con il Dubai Basketball, sarebbe in uscita dal club emiratino. La scelta sarebbe legata all’imponente campagna acquisti in corso nella franchigia mediorientale, che ha saturato proprio il reparto ali. Abass, quindi, starebbe valutando seriamente il ritorno in Italia, con la maglia biancorossa che potrebbe accoglierlo di nuovo.

Abass per Tonut: cambio in vista all’Olimpia

La mossa di mercato si collegherebbe direttamente alla probabile uscita di Stefano Tonut, ormai ai saluti con l’Olimpia. Il club milanese sembra intenzionato a puntare su un profilo con più struttura fisica e capacità difensive nel ruolo di ala, e Abass rappresenta una soluzione naturale: conosce l’ambiente, ha esperienza europea e può garantire un impatto immediato.

Non sarebbe la prima volta che Abass veste la maglia dell’Olimpia Milano: il suo primo passaggio nel capoluogo lombardo risale alla stagione 2016/17 e 2017/18. Dopo esperienze importanti con la Virtus Bologna, un ritorno a Milano potrebbe rappresentare per lui una nuova sfida ad alto livello, soprattutto con l’EuroLega come palcoscenico principale.

Olimpia Milano: strategia chiara per il mercato estivo 2025

L’estate 2025 si preannuncia movimentata in casa EA7 Emporio Armani Milano, con diversi tasselli destinati a cambiare. L’eventuale arrivo di Awudu Abass andrebbe nella direzione tracciata dalla dirigenza: rafforzare il nucleo di italiani, garantendo fisicità, esperienza e versatilità.

Con l’uscita di Tonut e le incognite su altri elementi del roster, l’inserimento di un giocatore già rodato nel sistema italiano rappresenterebbe una mossa tanto solida quanto strategica.