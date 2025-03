EA7 Milano in apprensione! Infortunio al fianco per Nikola Mirotic

Brutte notizie in casa Olimpia EA7 Milano: Nikola Mirotic ha dovuto lasciare il campo nel terzo quarto dell’ultima partita a causa di un forte dolore al fianco destro. Inizialmente sembrava un problema alla gamba, ma un aggiornamento ufficiale del club ha chiarito che il montenegrino ha subito un colpo nella zona del coccige.

“L’atleta verrà rivalutato nelle prossime ore”, ha comunicato la società, lasciando in sospeso la gravità dell’infortunio. Un’assenza prolungata di Nikola Mirotic rappresenterebbe un duro colpo per l’EA7 Milano, che sta affrontando un momento cruciale della stagione.

A preoccupare ulteriormente lo staff tecnico milanese è anche la situazione di Freddie Gillespie, anch’egli alle prese con un infortunio. Coach Ettore Messina, in conferenza stampa, ha espresso timori sulla serietà di entrambi i problemi fisici, alimentando l’incertezza sulle prossime settimane.

Milano resta ora in attesa di ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio di Mirotic e valutare eventuali tempi di recupero. La squadra dovrà fare i conti con queste possibili assenze in un momento decisivo della stagione.

Stiamo a vedere se eventualmente si deciderà di intervenire sul mercato, almeno per il campionato, oppure se si andrà avanti così fino a fine stagione.

