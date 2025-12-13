jordan ford

EA7 Milano, interesse per Jordan Ford della Trapani Shark

Anche l’Olimpia EA7 Milano guarda con interesse alla situazione della Trapani Shark, in grosse difficoltà nelle ultime settimane. Secondo Giuseppe Malaguti, i biancorossi avrebbero messo gli occhi su Jordan Ford per sopperire ai tanti problemi di infortuni di questa prima parte di stagione. Ford, 27 anni, è arrivato in Sicilia la scorsa estate dopo una stagione molto positiva all’Aquila Basket Trento: in questi mesi granata sta segnando 15.3 punti di media in campionato e 13.2 punti di media in BCL.

Per liberare Ford ovviamente Milano dovrebbe pagare un sostanzioso buyout a Trapani, secondo la fonte però l’Olimpia vorrebbe chiudere la trattativa in tempi brevi.

Jordan Ford è solo l’ultimo giocatore di Trapani coinvolto in rumors di mercato: Timmy Allen è passato nei giorni scorsi al PAOK, JD Notae è stato accostato al Partizan Belgrado, mentre Amar Alibegovic continua il braccio di ferro col club, pur essendo sulla carta ancora tesserato.

