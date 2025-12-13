EA7 Milano, interesse per Jordan Ford della Trapani Shark

Anche l’Olimpia EA7 Milano guarda con interesse alla situazione della Trapani Shark, in grosse difficoltà nelle ultime settimane. Secondo Giuseppe Malaguti, i biancorossi avrebbero messo gli occhi su Jordan Ford per sopperire ai tanti problemi di infortuni di questa prima parte di stagione. Ford, 27 anni, è arrivato in Sicilia la scorsa estate dopo una stagione molto positiva all’Aquila Basket Trento: in questi mesi granata sta segnando 15.3 punti di media in campionato e 13.2 punti di media in BCL.

Per liberare Ford ovviamente Milano dovrebbe pagare un sostanzioso buyout a Trapani, secondo la fonte però l’Olimpia vorrebbe chiudere la trattativa in tempi brevi.

Jordan Ford è solo l’ultimo giocatore di Trapani coinvolto in rumors di mercato: Timmy Allen è passato nei giorni scorsi al PAOK, JD Notae è stato accostato al Partizan Belgrado, mentre Amar Alibegovic continua il braccio di ferro col club, pur essendo sulla carta ancora tesserato.

Foto: FIBA