EA7 Milano, Ismaël Kamagate pronto a partire in prestito?

Il percorso di Ismaël Kamagate con l’Olimpia EA7 Milano potrebbe interrompersi momentaneamente. Secondo quanto riportato da Paco Basanta di El Progreso, il 22enne francese è destinato ad essere ceduto in prestito al Rio Breogan.

Anche il Derthona Tortona Basket sarebbe in lizza per la 46esima scelta del Draft NBA 2022. Tuttavia, per il momento, sembra che la squadra spagnola sia in vantaggio per compensare la perdita di Mouhamet Diouf, che ha subito un intervento chirurgico per un infortunio al ginocchio.

Kamagate ha una media di 6,3 punti e quasi 3 rimbalzi a partita in soli 12 minuti di gioco nella Serie A italiana, mentre in EuroLeague gioca appena 2,9 minuti a partita.

Nell’ultima stagione con il Paris Basketball, ha registrato una media di 9,9 punti e 7,5 rimbalzi a partita. Ha lasciato il segno anche in EuroCup, dove si è classificato 1° nelle stoppate (1,5), 4° in rimbalzi (8,4) e 11° in Performance Index Rating (17,2).

Stiamo a vedere se davvero Ismaël Kamagate partirà in prestito nei prossimi giorni, così da alleggerire il reparto lunghi dell’Olimpia EA7 Milano, che si spera presto recupererà anche Nikola Mirotic. Nella prossime ore sapremo sicuramente qualcosa in più sul centro francese dei biancorossi.

