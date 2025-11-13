josh nebo ea7 milano

EA7 Milano, Josh Nebo si ferma di nuovo: stavolta l’infortunio è “assurdo”

Coppe Europee Eurolega Home
Francesco ManziLascia un Commento su EA7 Milano, Josh Nebo si ferma di nuovo: stavolta l’infortunio è “assurdo”

Non c’è pace per Josh Nebo, che nonostante nelle ultime settimane sia stato a disposizione di Ettore Messina ha saltato sia la gara contro l’Efes del 7 novembre e sarà assente anche domani sera contro l’Olympiacos in EuroLega. Se per la trasferta a Istanbul il centro americano era indisponibile perché impegnato a stare vicino alla moglie mentre dava alla luce il loro figlio, l’ultimo stop è dovuto a un infortunio, ma non a uno che ci si aspetterebbe comunemente.

“Josh Nebo ha riportato una ferita alla testa scivolando in spogliatoio dopo la gara con l’Asvel e non sarà disponibile” si legge nel comunicato dell’Olimpia EA7 Milano, che contro l’Olympiacos sarà priva anche di Nate Sestina per un problema al gomito, di Lorenzo Brown e di Zach LeDay. Marko Guduric e Shavon Shields, assenti contro l’Asvel, saranno invece valutati prima della palla a due.

Milano è salita al 10° posto in classifica con la vittoria di Lione, la terza consecutiva in EuroLega per i biancorossi.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

ettore messina ea7 milano mario canfora

STOCCATA di Mario Canfora de La Gazzetta a Messina: “Sarebbe bello dire quanti soldi perde Milano per non vincere nulla…”

Alessandro Saraceno
EA7 Milano Ettore Messina NBA Europe

Perché Ettore Messina pensa che NBA Europe sia un’opportunità?

Alessandro Saraceno
Olimpia Milano NBA Europe EA7 Zach LeDay

NBA Europe, un indizio porta all’ingresso dell’Olimpia EA7 Milano?

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.