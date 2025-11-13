EA7 Milano, Josh Nebo si ferma di nuovo: stavolta l’infortunio è “assurdo”

Non c’è pace per Josh Nebo, che nonostante nelle ultime settimane sia stato a disposizione di Ettore Messina ha saltato sia la gara contro l’Efes del 7 novembre e sarà assente anche domani sera contro l’Olympiacos in EuroLega. Se per la trasferta a Istanbul il centro americano era indisponibile perché impegnato a stare vicino alla moglie mentre dava alla luce il loro figlio, l’ultimo stop è dovuto a un infortunio, ma non a uno che ci si aspetterebbe comunemente.

“Josh Nebo ha riportato una ferita alla testa scivolando in spogliatoio dopo la gara con l’Asvel e non sarà disponibile” si legge nel comunicato dell’Olimpia EA7 Milano, che contro l’Olympiacos sarà priva anche di Nate Sestina per un problema al gomito, di Lorenzo Brown e di Zach LeDay. Marko Guduric e Shavon Shields, assenti contro l’Asvel, saranno invece valutati prima della palla a due.

Milano è salita al 10° posto in classifica con la vittoria di Lione, la terza consecutiva in EuroLega per i biancorossi.