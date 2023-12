EA7 Milano, Kevin Pangos non partirà a brevissimo?

Kevin Pangos è ormai fuori squadra all’Olimpia EA7 Milano da un mesetto però le Scarpette Rosse non riescono a trovargli una sistemazione. Inizialmente si era parlato di Olympiacos, poi di Zalgiris Kaunas e ora di Valencia, che l’aveva cercato anche in estate insieme a Brandon Davies.

Al momento la situazione però sembra bloccata, nonostante le due parti fossero vicinissime a chiudere l’operazione qualche ora fa. Potrebbero averlo bloccato perché potrebbe essere un’interessante pedina di scambio in una trattativa con il Fenerbahce per Nick Calathes, che è un nome che circola in casa Milano da quest’estate.

Sarunas Jasikevicius, attuale coach dei turchi, ha allenato Pangos ai tempi dello Zalgiris Kaunas e i due avevano un feeling pazzesco. Viceversa, il lituano si è lasciato male con il playmaker greco e perciò potrebbe tagliarlo dalle rotazioni. Ecco che quindi si potrebbe pensare a uno scambio tra i due: Kevin Pangos al Fenerbahce e Nick Calathes all’Olimpia EA7 Milano.

Stiamo a vedere come evolverà la situazione da qui a Natale perché alla fine Pangos potrebbe andare a Valencia e Calathes a Milano in due operazioni separate. Di certo sarà un mercato di riparazione di EuroLega scoppiettante alla fine del girone d’andata, momento in cui si possono spostare i giocatori da una squadra all’altra di EuroLeague.

