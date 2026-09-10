EA7 Milano, Lorenzo Brown si sfoga sui social: “Liberatemi”

Nonostante non scenda in campo da gennaio scorso, Lorenzo Brown ad oggi resta ufficialmente un giocatore dell’Olimpia EA7 Milano. L’americano, arrivato come grande colpo dell’estate 2025, è stato messo fuori squadra da Giuseppe Poeta e non ha trovato altra sistemazione, né nei mesi scorsi né durante la offseason: col benestare del club biancorosso, con il quale non si allena nemmeno, si trova attualmente negli USA dai quali ha lanciato un messaggio di richiesta di aiuto. Su X infatti Brown ha scritto “Free me”, “liberatemi”, chiedendo di poter tornare free agent vista l’impossibilità di riconciliare il legame con l’Olimpia.

“Free me” — Lorenzo Brown (@Zo_Brown) September 10, 2026

Nei suoi pochi mesi a Milano, Lorenzo Brown ha giocato 25 partite tra EuroLega e LBA, segnando 5.8 punti di media in coppa. Il suo contratto con Milano scadrà la prossima estate, nel 2027: se non troverà una soluzione rischia quindi di rimanere fermo un’intera stagione, a ormai 36 anni compiuti.

Foto: LBA