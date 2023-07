EA7 Milano mercato: a che punto è la trattativa con Flaccadori?

L’Olimpia EA7 Milano deve ancora chiudere il proprio mercato italiani e lo vuole fare con Diego Flaccadori. Ormai sono 3 settimane che sappiamo che la combo guard classe 1996 deve firmare con i meneghini ma non è stato ancora inchiostrato. Perché? Secondo Il Piccolo ci sono stati dei rallentamenti a causa di un problema durante le visite mediche, problemi che paiono essere superati e quindi a breve Flaccadori firmerà con l’EA7 Milano in questo mercato.

Milano aveva già preallerato Michele Ruzzier, che sarebbe potuto essere l’alternativa nel caso in cui non si fosse concretizzata la pista Flaccadori. Il classe 1993 è promesso sposo di Trieste, città in cui ha giocato anche nella passata stagione e con cui è incredibilmente retrocesso, non solo per colpa sua naturalmente. I biancorossi triestini vogliono comunque continuare a puntare su di lui e probabilmente ci riusciranno, visto che non pare abbia mercato in Serie A in questo momento.

Ormai possiamo dire con totale serenità che Diego Flaccadori a breve chiuderà il mercato italiani dell’EA7 Milano. A meno di un partenza verso l’estero – ha rifiutato Varese – di Paul Biligha. In quel caso si potrebbe pensare di puntare su di un’ala a completamento del roster, magari un 3 che all’occorrenza possa giocare anche da 4, in stile Pippo Ricci per intenderci.